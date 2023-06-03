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الإمارات تساهم بـ 20 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين

لانا نسيبة خلال مؤتمر صحفي في مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
4 يونيو 2023 01:18

نيويورك (وام) 

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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، مساهمتها بمبلغ قدره 20 مليون دولار أميركي (73.6 مليون درهم)، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» التي تحرص على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، حيث يتم تمويل الوكالة بالكامل تقريباً من خلال مساهمات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.‎
وأعلنت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، مساهمة الإمارات التي سيتم صرفها خلال العامين المقبلين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصصة للجمعية العامة من أجل الإعلان عن التبرعات الطوعية لـ«لأونروا». وقالت معاليها: «تواجه (الأونروا) تحديات جسيمة، حيث إن وضعها المالي غير مستقر، ومستقبلها في الميزان؛ لذا جاء دعم دولة الإمارات بهدف المساهمة في تمويل يعزز من تطلعات واستدامة الوكالة». وأضافت: «تلعب (الأونروا) دوراً محورياً في تحسين حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتساهم كذلك في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين».
وقبل إعلانها مساهمة أمس، كانت الإمارات قدمت مساعدات لفلسطين في الفترة ما بين 2018 و2023، بقيمة 521 مليون دولار، منها 119.3 مليون دولار من خلال «الأونروا».‎ وكانت الوكالة تأسست في 8 ديسمبر من عام 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302).

الإمارات
فلسطين
اللاجئين
الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي
لانا نسيبة
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