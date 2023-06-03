شحنة مساعدات للمتضررين من الأزمة السودانية

دبي (الاتحاد)

غادرت الشحنة الجوية الثالثة من المساعدات المخصصة للمتضررين من الأزمة في السودان المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني في العالم، أمس.

وتم شحن إمدادات المساعدات الأساسية المقدمة من منظمة الصحة العالمية من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وتحت القيادة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية مرة أخرى التزامها الراسخ بالتخفيف من المعاناة الناجمة عن الأزمة المستمرة في السودان.

وبالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، أنجزت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بنجاح الشحنة الجوية الثالثة للإغاثة، لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين وتعزيز دورها كداعم رئيسي للأفراد المحتاجين.

ونقلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الإمدادات الحيوية التي تم توفيرها من قبل منظمة الصحة العالمية جواً في 3 يونيو 2023 إلى أسوان في جنوب مصر والتي تعتبر بمثابة بوابة محورية لتوزيع المساعدات في تلك المنطقة.

ونقلت شحنة الإمدادات بوساطة طائرة من طراز C-130، التابعة لأسطول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشخصي. واحتوت شحنة الطائرة على أكثر من 10 أطنان مترية من المواد الضرورية للإغاثة بحجم حوالي 46 متراً مكعباً. وتتكون هذه الشحنة من مواد طبية أساسية، ويستفيد منها بشكل مباشر قرابة 49000 شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وفي هذا الصدد، أعرب معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، عن امتنانه لما تم تقديمه من دعم، وأشاد بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه الجهود الإغاثية المهمة.

وجدد الشيباني التزام المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتقديم المساعدة الفورية والمنقذة لحياة الكثير من المتضررين جرّاء الأزمة في السودان.

من جهته، قال روبرت بلانشارد من فريق عمليات الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي: «يواصل المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لعب دور حيوي في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية الحادة في جميع أنحاء العالم، وجراء الأزمة في السودان، قامت منظمة الصحة العالمية بالاستجابة العاجلة والتسليم الفوري للأدوية الأساسية إلى جانب المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الصدمات والجراحة عبر طائرتين مستأجرتين، وهو ما يوفر دعماً للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في السودان».