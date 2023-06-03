القاهرة وتل أبيب: تحقيق مشترك في إطلاق نار عبر الحدود

القاهرة (الاتحاد)

أعلنت مصر وإسرائيل، أن ثلاثة جنود إسرائيليين وفرد أمن مصرياً قُتلوا بالقرب من الحدود بين البلدين، أمس، وأكدتا أنهما فتحتا تحقيقاً مشتركاً في الحادث.

وذكر الجيش المصري في بيان مقتل ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية وفرد تأمين مصري خلال تبادل لإطلاق النار، بينما كان الأخير يطارد مجموعة من المهربين عبر الحدود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن ثلاثة من جنوده ومسلحاً قُتلوا بالقرب من الحدود مع مصر، أمس، وأوضح متحدث باسم الجيش أن مجموعة تسللت إلى الحدود، وهو ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار.

من جهته، أوضح المتحدث العسكري المصري، أمس، أن عنصراً أمنياً تبادل إطلاق نار أثناء مطاردته مهربي مخدرات، وهو ما أدى إلى وفاة 3 عناصر إسرائيليين. وقال المتحدث العسكري العقيد غريب عبدالحافظ غريب، في بيان: «فجر أمس، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، وهو ما أدى إلى وفاة ثلاثة من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة عدد اثنين آخرين، إضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران».

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقادة آخرين يجرون تحقيقاً ميدانياً، مشيراً إلى أن «القوات الإسرائيلية تواصل أعمال التمشيط في المنطقة».

وقال الجيش الإسرائيلي ومصدران أمنيان مصريان، إن مسؤولين من مصر وإسرائيل يحققون في الواقعة بتعاون كامل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: «الحادث الدامي الذي وقع على الحدود المصرية خطير وغير عادي وسيخضع لتحقيق شامل».

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه لم يتضح كيف عبر فرد الأمن المصري السياج الحدودي، مشيراً إلى أن جنوده يمشطون المنطقة بحثاً عن مسلحين آخرين.

أنشطة تهريب

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إن جنديين قتلا بالرصاص في أثناء تأدية واجبهما في منطقة منعزلة نسبياً على الحدود الصحراوية مع مصر في ساعة مبكرة من صباح أمس، وعثر على جثتيهما في وقت لاحق بعد عدم ردهما على جهاز الراديو.

وأكد أن إسرائيل «لن تترك أي سؤال دون حل»، بما في ذلك احتمال أن يكون إطلاق النار مرتبطاً بأنشطة التهريب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه أجرى تقييماً للوضع مع رئيس الأركان وأن الجيش «سيحقق في الواقعة على النحو الواجب».

وأفاد بيان للجيش المصري بأن وزير الدفاع المصري محمد زكي قدم تعازيه إلى نظيره الإسرائيلي في أعقاب حادث إطلاق النار.

وقال بيان الجيش، إن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث إطلاق النار على الحدود.

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه على الرغم من تكرار محاولات تهريب المخدرات في المنطقة، فإن آخر تسلل جرى رصده إلى إسرائيل وتسبب في وقوع ضحايا وقع منذ نحو عشرة أعوام.