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أميركا تعدّ نظام تحذير من صواريخ كوريا الشمالية

صاروخ كوري شمالي
4 يونيو 2023 00:32

تسعى الولايات المتحدة مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية لإطلاق نظام يسمح بتبادل لحظي للمعلومات في الوقت الحقيقي بشأن الصواريخ الكورية الشمالية.
يأتي ذلك فيما تجري بيونجيانج تجارب صاروخية باليستية متكررة.
جاء في بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الثلاث، السبت، أنه سيتم إنشاء آلية تحذير ستعمل بحلول نهاية العام الجاري.
ووجهت كوريا الشمالية الاتهام إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل خاص بانتهاج سياسة عدائية.
يعد تبادل البيانات بين الدول الثلاث خطوة مهمة للردع المشترك والأمن والاستقرار. ويهدف التبادل إلى تمكين الدول الثلاث من رصد عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية وتحليلها بصورة أفضل.
والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونج سوب على هامش «منتدى شانجريلا» السنوي للأمن في سنغافورة الذي يستمر حتى الأحد.
وتعتبر الدول الثلاث أن أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرنامجها الصاروخي تمثل تهديداً مباشراً، فيما تتزايد التوترات مع بيونجيانج. وبعد سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ نووية مجدداً مرات عدة العام الجاري، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

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