اعتماد قوانين الانتخابات الليبية بالإجماع

حسن الورفلي (بنغازي)

اعتمدت اللجنة التشريعية الليبية المشتركة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمس، قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالإجماع، وذلك خلال الاجتماعات التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية، حسبما أكد عضو اللجنة النائب ميلود الأسود لـ«الاتحاد».

وأكد النائب الليبي المشارك في اجتماعات بوزنيقة، أن قوانين الانتخابات التي تم اعتمادها راعت التوافق ما أمكن، مشيراً إلى تقديم الجميع تنازلات لكي تعبر ليبيا لبر الأمان ويكون الاحتكام إلى الصندوق لا إلى البنادق.

وعلمت «الاتحاد»، أن السلطات المغربية وجهت دعوات إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك لحضور مراسم توقيع الاتفاق النهائي المقرر له يوم غدٍ الاثنين، بحضور عددٍ من سفراء بعض دول جوار ليبيا المعنين باستقرار البلاد.

وأكدت مصادر برلمانية ليبية، أن قوانين الترشح للانتخابات الرئاسية لن تقصي إلا من يستثنيهم القضاء الليبي، مشيرة إلى أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات بحسب القوانين المتوافق عليها بعد 260 يوماً من دخولها حيز التنفيذ لدى مفوضية الانتخابات.

في شرق ليبيا، تواصل قوات الأمن والجيش الليبي عملية تمشيط واسعة لملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية وترحيل المخالفين إلى بلدانهم، وذلك بتوجيهات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

من جهته، أكد مدير أمن البيضاء العميد خالد البسطة لـ«الاتحاد»، أن قوات الأمن تعمل على ملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية في المدينة، مشيراً إلى ترحيل قوات الأمن لمهاجرين غير شرعيين يحملون الجنسية المصرية بالتنسيق مع الجانب المصري.

وكانت السلطات الليبية شنت حملة أمنية وعسكرية موسعة، خلال الأيام الماضية، استهدفت عدداً من مدن المنطقة الشرقية الليبية، خصوصاً مدينة امساعد، وهو ما أسفر عن القبض على آلاف من المهاجرين غير الشرعيين.