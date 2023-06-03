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عربي ودولي

إسقاط طائرة استطلاع «حوثية» غرب تعز

أرشيفية
4 يونيو 2023 01:18

عدن (الاتحاد)

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أسقطت قوات الجيش اليمني، أمس، طائرة استطلاع تابعة لجماعة «الحوثي» جنوب غرب محافظة تعز. وأكد نائب ركن التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، في تصريحات صحفية، أن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية لجماعة «الحوثي» أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية جنوب غرب المحافظة. 
وأضاف: يأتي ذلك في ظل يقظة قوات الجيش الدائمة، وترصدهم لحركات الطيران المسيّر التابع لجماعة «الحوثي». 
إلى ذلك، أقدمت جماعة «الحوثي» على هدم منزل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر في حي الجراف بصنعاء.
واستنكرت وزارة الداخلية، هذا الفعل المشين، وقالت «إن إقدام جماعة الحوثي على استهداف رموز الشرعية والسطو على ممتلكاتهم يعتبر انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف، ويظهر استهتارها بحياة البشر وممتلكاتهم».
وأضافت الوزارة «إن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسيحاسب من يقف وراءها».

تعز
الحوثيين
اليمن
الجيش اليمني
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