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أردوغان يعيّن الحكومة التركية الجديدة

الحكومة التركية الجديدة
3 يونيو 2023 23:58

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، حكومته الجديدة بعيد أدائه اليمين الدستورية في مستهل فترة رئاسية ثالثة.
وأعلن الرئيس التركي الحكومة الجديدة في مؤتمر صحفي قدّم خلاله التشكيلة الوزارية الجديدة. 
وقالت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، إن أردوغان عين جودت يلماز نائباً لرئيس الجمهورية.
وعُين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيراً للخارجية. وأصبح والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.
واختير نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد شيمشك ليتولى حقيبة الخزانة والمالية.
وأعيد انتخاب أردوغان في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 مايو الماضي بعد أن حصل على 52.2 بالمئة من الأصوات.

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المصدر: وكالات
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رجب طيب أردوغان
تشكيل حكومة جديدة
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