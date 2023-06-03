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تركيا ترسل قوات إلى كوسوفو وسط احتجاجات للصرب

جنود من قوات KFOR التابعة لحلف الناتو في كوسوفو
3 يونيو 2023 23:38

قالت وزارة الدفاع التركية، إن أنقرة تعتزم إرسال قوات خاصة إلى كوسوفو، يومي الأحد والاثنين، استجابة لطلب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمشاركة في قوة حفظ السلام التابعة له في أعقاب الاضطرابات في شمال البلاد.
ودعت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إلى ضبط النفس والحوار البناء لحل أزمة قالت، إنها قد تضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.
وقالت الوزارة «من المقرر نشر وحدتنا (كتيبة القوات الخاصة) في كوسوفو في الرابع والخامس من يونيو».
بدأت الاحتجاجات في شمال كوسوفو منذ أن تولى رؤساء بلديات مناصبهم في منطقة ذات أغلبية صربية التي كانت قد قاطعت انتخابات أبريل.
وأصيب 30 من قوات حفظ السلام و52 من الصرب احتجوا على تولي رؤساء البلديات مناصبهم في أعمال عنف يوم الاثنين الماضي.
ودفع العنف حلف شمال الأطلسي للإعلان عن إرسال قوات إضافية لينضموا إلى 700 جندي في طريقهم بالفعل إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان لتعزيز مهمته التي يبلغ قوامها أربعة آلاف جندي.

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حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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