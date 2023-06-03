مصر وإسرائيل تناقشان حادثة إطلاق النار على الحدود

أفاد الجيش المصري بأن وزير الدفاع المصري محمد زكي ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت ناقشا حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وعنصر أمن مصري.

وأضاف الجيش، في بيان، أن الوزيرين تطرقا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، موضحاً أن زكي قدّم، خلال اتصال هاتفي، تعازيه إلى غالانت.

وأعلن الجيشان المصري والإسرائيلي، في بيانين منفصلين، اليوم السبت، مقتل 3 إسرائيليين وعنصر أمن مصري خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري «فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات. وأثناء المطاردة، قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران».

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن اثنين من جنوده قُتلا بالرصاص بالقرب من الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال إن عنصر الأمن المصري والجندي الإسرائيلي الثالث قتلا في مواجهة بعد ساعات.