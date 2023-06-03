بايدن يوقع قانون رفع سقف الدين العام الأميركي

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، قانون رفع سقف الدين العام الأميركي، الأمر الذي يجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها.

يرفع القانون سقف الدين العام إلى ما يزيد على 31.4 تريليون دولار أميركي، مما يجنب البلاد ما كان ليصبح أول تعثر أميركي على الإطلاق في سداد الديون.

وقال بايدن، في كلمة عبر التلفزيون إلى الأمة من المكتب البيضوي "تجنبنا أزمة اقتصادية وانهيارا اقتصاديا".

وتابع "ما من شيء لكان أكثر انعداما للمسؤولية وما من شيء لكان أكثر كارثية" من التعثر في السداد الذي كان يهدد الولايات المتحدة اعتبارا من الخامس من يونيو.

أكد بايدن أن "التوصل إلى تسوية تتخطى الشقاقات الحزبية أمر صعب. الوحدة أمر صعب، لكن علينا ألّا نتوقف أبدا عن المحاولة".

وافق مجلسا النواب والشيوخ في الكونجرس على التشريع في الأيام الأخيرة بعد أن توصل الرئيس الديمقراطي بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات دامت أسابيع.

وأقر الكونجرس الأميركي، هذا الأسبوع، القانون الذي يرفع سقف الدين العام حتى يناير 2025، إضافة إلى تحديد عدد من الأهداف في الموازنة.

كانت وزارة الخزانة حذّرت مراراً من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو الجاري إن لم يرفع سقف الدين.