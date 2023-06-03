إندونيسيا تقترح خطة سلام في أوكرانيا.. وكييف ترد

اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم السبت، خطة سلام لإنهاء الأزمة في أوكرانيا ما لبثت أن علّقت عليها كييف.

تشمل الخطة وقفاً لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاء.

وقال، أمام «منتدى حوار شانجريلا» الدفاعي في سنغافورة، إنه ينبغي أن تراقب قوة حفظ سلام، تنشرها الأمم المتحدة، المنطقة منزوعة السلاح وتشرف عليها، مضيفاً أنه ينبغي أن تجري الأمم المتحدة استفتاء «للتأكد بموضوعية من رغبات غالبية سكان مختلف المناطق».

وأضاف برابوو «أقترح أن يوجد حوار شانجري-لا حالة من... الإعلان الطوعي لدعوة أوكرانيا وروسيا إلى بدء مفاوضات السلام فوراً».

ودافع وزير الدفاع الإندونيسي برابو سوبيانتو عن الاقتراح، قائلاً إن الدول الآسيوية تعرف تكاليف الأزمات. وأوضح وزير الدفاع الإندونيسي «نحن في آسيا، كان لدينا نصيبنا من الصراع، ربما أكثر وأكثر كارثية وأكثر دموية مما تشهده أوكرانيا».

وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو أمام منتدى "شنغريلا"

وأكد برابوو، الذي ترشح مرتين للانتخابات الرئاسية، أن إندونيسيا لا تحاول الانحياز إلى أي طرف بشأن من هو على صواب أو خطأ في الأزمة الأوكرانية. وقال إن وقف الأعمال القتالية أمر ضروري، مستعرضاً على نحو سريع وموجز قائمة بالدول الآسيوية والأفريقية التي عانت من الحرب في العقود الأخيرة.

على الفور، رفض وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الذي كان حاضراً في الاجتماع، الاقتراح الإندونيسي.

بدوره، رفض أوليج نيكولنكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية الخطة، مؤكداً موقف كييف.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زار روسيا وأوكرانيا، العام الماضي، حيث عرض الوساطة بين البلدين من أجل إحياء محادثات السلام.