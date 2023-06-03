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زيلينسكي يدلي بتصريحات حول الهجوم المضاد المرتقب

طائرة هليكوبتر أوكرانية تطلق النار
3 يونيو 2023 18:59

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريحات حول الهجوم المضاد المرتقب الذي وعدت بلاده بتنفيذه.
وقال زيلينسكي، إن الاستعدادات أنجزت لشن الهجوم، لكنه نبه إلى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.
وأضاف الرئيس الأوكراني، في مقابلة نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم السبت «في رأيي، اعتباراً من اليوم، نحن مستعدون (...) نعتقد بثقة أننا سننجح»، موضحا أنه يجهل «المدة التي سيستغرقها هذا الأمر».
لكنه نبه إلى أن الهجوم سيكون «خطراً» من دون مساعدة غربية أكبر.
وأضاف «يعلم الجميع أن هجوما مضاداً من دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة».
ولفت زيليسنكي إلى أن سلاحاً واحداً هو منظومة «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي، كفيل بحماية الأجواء الأوكرانية، مطالبا بتسليم بلاده مزيداً من الأسلحة المماثلة.
وقبل قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، المقررة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا الشهر المقبل، أقر زيلينسكي بأنه أدرك استحالة انضمام بلاده إلى الحلف مع استمرار الأزمة الأوكرانية الحالية.
وأورد «لا نريد أن نكون عضواً في حلف شمال الأطلسي» خلال الأزمة، مضيفاً «لقد تأخرنا كثيراً. ولكن قولوا لي: كم من الأرواح تساوي جملة في قمة فيلنيوس؟».
وأكد «إذا لم يتم الاعتراف بنا وإذا لم نتلقَ إشارة في فيلنيوس»، بهدف انضمام محتمل مستقبلاً «أعتقد أن لا فائدة من مشاركة أوكرانيا في هذه القمة».

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
هجوم مضاد
الأزمة الأوكرانية
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