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ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في السنغال

محتجون يرشقون الشرطة في السنغال
3 يونيو 2023 18:34

قُتل ستة أشخاص، أمس الجمعة، في مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارض عثمان سونكو الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين الخميس. بذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 15 خلال يومين، على ما ذكرت الحكومة السنغالية.
وقال ماهام كا المتحدث باسم وزير الداخلية «سجلنا في 2 يونيو، ست وفيات، بينها أربع في منطقة داكار واثنتان في منطقة زيغينشور». كانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل تسعة أشخاص في هاتين المنطقتين.
اندلعت أعمال عنف، أول أمس الخميس، بعد الحكم على سونكو، الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 2019، بالسجن لمدة عامين بتهمة «إفساد الشباب». ويؤكد سونكو، الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد، براءته. بموجب قانون العقوبات، يؤدي هذا القرار إلى تجريد سونكو من أهليته الانتخابية.
وقبل حوادث الأسبوع الجاري، قُتل نحو عشرين مدنيا# منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضع سونكو.

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المصدر: وكالات
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عثمان سونكو
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