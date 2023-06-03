قتيلان بقصف داخل الأراضي الروسية

أسفر قصف أوكراني جديد استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، اليوم السبت، عن قتيلين على الأقل وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أفاد حاكم هذه المنطقة التي تعرضت لقصف كثيف في الأيام الأخيرة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان عبر تطبيق «تلغرام»، إن «امرأة مسنة» قتلت بقصف على قرية «نوفايا تافوليانكا» المحاذية لأوكرانيا، لافتاً إلى أنها أصيبت في كتفها ونقلت إلى المستشفى.

وأوضح أن امرأة أخرى قضت متأثرة «بجروح عديدة» أصيبت بها جراء شظايا قذيفة في قرية «بيزليودوفكا»، مشيرا إلى إصابة رجل بشظايا «في صدره» ونقله أيضاً إلى المستشفى.

تقع هاتان القريتان قرب مدينة شيبيكينو (40 ألف نسمة) التي تتعرض لقصف كثيف.

وأضاف غلادكوف «منذ الصباح، تتعرض قرى منطقة شيبيكينو لقصف الجيش الأوكراني».

وكان أشار إلى مقتل خمسة مدنيين في قصف طاول منطقة بيلغورود أمس الجمعة.

أكدت موسكو، الخميس، أنها صدت بسلاحها الجوي ومدفعيتها محاولة هجوم بري على المنطقة مصدره أوكرانيا، وذلك بعد أسبوع من توغل مسلح.