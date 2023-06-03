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الهند.. تواصل جهود الإنقاذ بعد مقتل 288 بتصادم قطارات

فرق إنقاذ تعمل في مكان تصادم القطارات
3 يونيو 2023 17:37

تتواصل جهود الإنقاذ في الهند، اليوم السبت، بعد مقتل 288 شخصاً على الأقل وإصابة مئات آخرين بجروح في تصادم ثلاثة قطارات، حسبما أعلن مسؤولون.
أجرى المسعفون عمليات بحث عن ناجين عالقين في الحطام المعدني الملتوي.
وقال سودانشو سرانجي المدير العام لجهاز الإطفاء في أوديشا، إن حصيلة الضحايا هي 288 قتيلاً، لكن من المتوقع أن تصل إلى 380.
وصرح من موقع الكارثة «العديد من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات يموتون متأثرين بجروحهم وما زلنا نخرج جثثا».
وأكد أن «أعمال الإنقاذ متواصلة نظرا لوجود عدد من الجثث تحت العربات، وتحاول الفرق رفعها لانتشال القتلى».
خُلعت أبواب مقصورات وتحطمت جراء التصادم الذي وقع في ساعة متأخرة الجمعة.
وقال أحد الناجين، إنه سمع صوتاً يشبه دوي الرعد، ثم شاهد أشخاصا يسقطون من الأسرّة العلوية.
وقفز من القطار. وشاهد الناس «يصرخون طلباً للمساعدة».
وأضاف «كان الجرحى ممددين في كل مكان داخل العربات وعلى امتداد السكة. أريد أن أنسى تلك المشاهد».
بدأت الكارثة عندما انحرف قطار سريع متجه شمالاً من بنغالورو إلى كلكوتا، وسقط على السكة المحاذية المخصصة للرحلات جنوباً.
بعد دقائق، اصطدم القطار «كورومندال اكسبرس»، المتجه من كالكوتا إلى تشيناي بحطام القطار الآخر، وارتطم عدد من عرباته بقطار بضائع كان مركوناً في الجوار.
وكان الباحث أنوباف داس في العربة الأخيرة من القطار الثاني عندما سمع «أصوات صرير مخيفة تنبعث من مسافة». بقيت عربته في وضع مستقيم وقفز منها سالماً بعد أن توقفت.
وقال الرجل، البالغ 27 عاماً «الآن، لديّ ما يشبه الشعور بالذنب».

 

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