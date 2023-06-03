القاهرة: مقتل 3 إسرائيليين وشرطي مصري بتبادل إطلاق نار

أعلن الجيش المصري في بيان، اليوم السبت، مقتل 3 إسرائيليين وفرد أمن مصري خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات. وأثناء المطاردة، قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن اثنين من جنوده قُتلا بالرصاص بالقرب من الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال إن فرد الأمن المصري والجندي الإسرائيلي الثالث قتلا في مواجهة بعد ساعات.

وأفاد مصدران أمنيان مصريان بأن مصر تنسق مع إسرائيل للتحقيق في الحادثة.