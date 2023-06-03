إليك أسوأ حوادث القطارات في السنوات العشر الماضية حول العالم

يُعد حادث القطار الذي أودى بحياة 288 شخصاً على الأقل الجمعة في الهند من أسوأ كوارث السكك الحديد في العالم خلال السنوات العشر الماضية.



ـ 2023 في اليونان

في 28 فبراير 2023، أدى اصطدام مقدمة قطار شحن بمقدمة قطار ركاب كان يربط بين أثينا وسالونيكي (شمال) إلى مصرع 57 شخصاً، في أسوأ حادث سكة حديد شهدته اليونان على الإطلاق.



ـ 2022 في جمهورية الكونغو الديموقراطية

في 10 مارس 2022، خرج قطار شحن يقل مهاجرين سريين عن سكته في مقاطعة لوالابا، جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن مقتل 75 شخصاً على الأقل وإصابة 125 آخرين.



- 2021 في باكستان

لقي ما لا يقل عن 63 شخصاً حتفهم في 7 يونيو 2021، في خروج قطار عن مساره تلاه اصطدام مع قطار ركاب آخر في جنوب باكستان.



- 2021 في تايوان



في 2 أبريل 2021، قُتل ما لا يقل عن 49 شخصًا وأصيب 200 عندما اصطدم قطار يقل حوالي 500 راكب بشاحنة تابعة لورشة بناء انزلقت من جسر بالقرب من مدينة هوالين الساحلية في شرق تايوان. والحادث هو أسوأ كارثة قطار شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة.



- 2019 في باكستان

أودى حريق اندلع في قطار ركاب بحياة 75 شخصًا على الأقل في 31 أكتوبر 2019 في وسط باكستان. ويُعزى الحادث إلى انفجار عرضي لأسطوانات الغاز.



- 2018 في الهند

اصطدم قطار بمصلين في ولاية البنجاب الشمالية في 19 أكتوبر 2018، مما أسفر عن مقتل نحو 60 شخصًا وإصابة 90 آخرين. كان الحشد على مسار سكة القطار لمشاهدة عرض للألعاب النارية.



- 2016 في الهند

أدى خروج قطار يقل حوالي ألفي شخص عن مساره في 20 نوفمبر 2016 في ولاية أوتار براديش (شمال) إلى مقتل 146 شخصًا وإصابة نحو 180.

انحرفت المقطورات الـ 14 عن المسار بالقرب من بلدة كانبور.



- 2016 في الكاميرون

في 21 أكتوبر 2016، خرج قطار يربط بين ياوندي ومدينة دوالا الساحلية عن مساره بالقرب من بلدة إسيكا (وسط)، مما أسفر عن مقتل 79 شخصًا وإصابة نحو 600.

وخلص التحقيق إلى أن سبب الحادث يعود إلى "السرعة المفرطة".



- 2014 في جمهورية الكونغو الديموقراطية

خرجت قافلة بضائع تقل مئات الأشخاص عن مسارها في 22 أبريل 2014 في كاتانغا، في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأشارت حصيلة رسمية لفترة طويلة إلى مقتل 74 شخصا وإصابة 163، لكن وكالة الأنباء الحكومية تحدثت بعد شهر عن مقتل 136 شخصاً.



- 2013 في إسبانيا

خرج قطار بلغت سرعته 179 كم/ساعة في منحدر عال على بعد كيلومترات من سانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب)عن مساره في 24 يوليو 2013. وقضى في الحادث 80 شخصاً وجرح نحو 180.



