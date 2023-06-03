الأحد 4 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حرائق كندا تستعر وإجلاء 11 ألف شخص

حرائق كندا تستعر وإجلاء 11 ألف شخص
3 يونيو 2023 13:54

تمتد الحرائق بسرعة في شرق كندا حيث تشهد مقاطعة كيبيك أيضا أكثر من مئة حريق أجبرتها على إصدار أمر بإجلاء أكثر من 11 ألف شخص الجمعة.
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة "هذا وقت مخيف لكثير من الناس من محيط إلى آخر".
وتشهد البلاد واحدا من أسوأ فصول الربيع على جبهة الحرائق التي طالت كل منطقة تقريبا وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح في الأسابيع الأخيرة.
وبعد غرب البلاد ومقاطعتي البرتا وساسكاتشيوان مطلع مايو امتدت النيران إلى الشرق في نيو اسكتلندا وكيبيك اللتين طالتهما حرائق هائلة بسبب الطقس الحار والجاف.
ودمرت الحرائق أكثر من 2,7 مليون هكتار حتى الآن في 2023 في البلاد، أي ثمانية أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية، حسب السلطات الكندية. وهناك 214 حريقا ناشطا حاليا 93 منها لم تتم السيطرة عليها.

أخبار ذات صلة
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
منشآت صحية في أبوظبي تحصل على اعتماد كندي
المصدر: آ ف ب
كندا
حريق غابات
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
الإمارات
جمارك دبي تساعد السلطات الكندية في ضبط نصف طن من المواد المخدرة
اليوم 12:29
عمال الحفر يزيلون حافلات متضررة بعد الحادث في بالاسور في ولاية أوديشا الشرقية
عربي ودولي
السلطات الهندية تكشف ملابسات "حادث القطارات"
اليوم 12:21
شعار وزارة الاقتصاد
الاقتصادي
"الاقتصاد" توعي بآليات رفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة في قطاع الذهب والأحجار الكريمة
اليوم 12:02
أرشيفية
عربي ودولي
السعودية وأميركا تدعوان طرفي الصراع في السودان للاتفاق على هدنة جديدة
اليوم 11:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©