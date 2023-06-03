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أردوغان يؤدي اليمين اليوم رئيسا لتركيا ويعلن حكومته الجديدة

أردوغان يؤدي اليمين اليوم رئيسا لتركيا ويعلن حكومته الجديدة
3 يونيو 2023 12:52

يؤدي رجب طيب أردوغان اليمين رئيسا لتركيا اليوم السبت، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأسبوع الماضي، وسيعلن في وقت لاحق أعضاء حكومته التي من المتوقع أن تكون مؤشرا على تغيير في برنامجه الاقتصادي غير التقليدي.
وحصل أردوغان، على 52.2 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة في 28 مايو.

وانعقد البرلمان الجديد أمس الجمعة وسيبدأ أردوغان فترة ولايته الجديدة رسميا بأداء اليمين اليوم السبت في حوالي الساعة الثالثة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) في البرلمان بأنقرة.
وسيلي ذلك حفل في القصر الرئاسي يحضره مسؤولون رفيعو المستوى من 78 دولة ومنظمة دولية، من بينهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء .

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المصدر: رويترز
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رجب طيب أردوغان
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