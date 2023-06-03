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واشنطن تحذر من خطورة الصراع في مضيق تايوان

واشنطن تحذر من خطورة الصراع في مضيق تايوان
3 يونيو 2023 12:39

حذر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن اليوم السبت، من أن الصراع في مضيق تايوان سيكون "مدمرا"، فيما انتقد عدم رغبة الصين لإجراء محادثات.

وأضاف أوستن في "حوار شانجري-لا" وهو مؤتمر أمني، نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة أن العالم بأسره، لديه مصلحة، في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

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وتابع أن "أمن ممرات الملاحة التجارية وسلاسل التوريد العالمية يعتمد عليه(مضيق تايوان). وأيضا حرية الملاحة بمختلف أنحاء العالم. لا ترتكبوا خطأ: الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرا". وأضاف أن أميركا "مصرة" على الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وتابع "وكذلك عدد من البلدان الأخرى بمختلف أنحاء العالم وأن هذا العدد مازال ينمو". وكان أوستن قد طلب من نظيره الصيني، لي شانجفو أن يجتمعا على هامش المؤتمر. غير أن الجانب الصيني رفض. وقبل المحادثات، قال لي إن الصين تحتفظ بالحق في استخدام القوة لدمج تايوان في أراضيها، مع الاستمرار في السعي إلى "إعادة التوحيد السلمي".

أميركا
الصين
تايوان
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