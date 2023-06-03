شولتس يدافع عن تقديم ألمانيا مساعدات لأوكرانيا

رد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال خطاب ألقاه يوم الجمعة، في تجمع لحزبه في فالكنزي، بالقرب من برلين، بشدة على المتظاهرين الذين انتقدوا شحنات الأسلحة التي تقدمها حكومته إلى أوكرانيا.

وهتفت مجموعة من المتظاهرين بعبارات مثل "دعاة الحرب" و"اصنعوا السلام بدون أسلحة" و"اذهبوا إلى الجحيم" و"نحن الشعب" في المهرجان الأوروبي للديمقراطيين الاشتراكيين يوم الجمعة.

وقال شولتس يوم الجمعة أمام قاعة مجلس بلدية فالكنزي في براندنبورج ، شرقي ألمانيا ، أنه لا يرى بديلا عن دعم أوكرانيا، ليس فقط من حيث المبدأ ولكن أيضا بالأسلحة.

وفي خطابه، كرر شولتس الحاجة إلى تقديم مساعدات لأوكرانيا. وقال: "من الصواب دعم أوكرانيا". وأضاف إن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات لأوكرانيا في إشارة إلى الدعم المالي والإنساني والعسكري.