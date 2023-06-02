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بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا

بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
3 يونيو 2023 01:14

موسكو (وكالات)

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي أمس، أن هناك محاولات بشكل متزايد لزعزعة استقرار روسيا ولا بد من الحيلولة من دون ذلك. وأضاف بوتين «لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع زعزعة واستقرار البلاد تحت أي ظرف من الظروف، لن نسمح بحدوث ذلك». 
ميدانياً، قتل مدنيان وجرح اثنان آخران أمس في قصف استهدف منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا التي تعرضت عاصمتها لموجة من الضربات الصاروخية لليوم السادس على التوالي.
وقال حاكم المنطقة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية تحطمت على طريق بالقرب من بلدة شيبيكينو التي تبعد حوالى عشرة كيلومترات عن أوكرانيا وتُقصف بشكل متكرر. وأوضح غلادكوف في رسالة على «تلغرام» أن «شظايا قذيفة أصابت سيارات عابرة، وفي واحدة منها قتلت امرأتان، على الفور متأثرتين بجروحهما». 
وتابع الحاكم أن رجلين جرحا في سيارة أخرى ونُقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة، مؤكدا أن بلدات أخرى أصيبت في القصف الذي أدى إلى أضرار جسيمة ولم يسبب إصابات. وفي أوكرانيا، استهدفت العاصمة كييف بموجة جديدة من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ فجر أمس، كما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مؤكداً أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.
وقال الجيش الأوكراني إن «القوات الروسية استخدمت هذه الليلة 15 صاروخ كروز و18 طائرة مسيرة هجومية لشن ضربات»، مؤكداً أن «كل هذه الأهداف الجوية دمرها المدافعون عنا». 

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