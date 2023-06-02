قوات الأمن الأفغانية تقتل قيادياً من «داعش»

كابول (وكالات)

ذكرت قوات الأمن الأفغانية أنها قتلت قيادياً بارزاً من تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب شريكه في ولاية «ننكارهار» شرق البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وتردد أن القيادي القتيل في «داعش»، لقي حتفه خلال عملية أمنية، قامت بها قوات أمن «طالبان».

وقال مسؤولون إقليميون لدى «طالبان» إنه تم القيام بالعملية، مساء الأربعاء الماضي، في قرية «وتش تانجي» بمنطقة «شيوا» بولاية «ننكارهار» شرق البلاد، حسبما نقلت وكالة «خاما برس».

ولمواجهة تهديدات مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، وتجري قوات أمن طالبان عمليات خاصة، بشكل عشوائي في مناطق، يُعتقد أن المتمردين لديهم مخابئ فيها. ومنذ عودة طلبان إلى السلطة، في أغسطس 2021، يعلن مقاتلو «داعش» المسؤولية عن هجمات وحشية، في كابول ومدن رئيسية أخرى، في أفغانستان.

وعلى مدى الأشهر الـ20 الماضية، شن تنظيم «داعش» هجمات على السفارة الروسية والبعثة الدبلوماسية الباكستانية ومنشآت سياحية، مما أسفر عن مقتل عشرات من الأجانب والمدنيين المحليين الأبرياء.