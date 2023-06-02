شولتس يلتقي ماكرون في بوتسدام الثلاثاء المقبل

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل، لإجراء مباحثات مع المستشار أولاف شولتس، حسبما قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانه هوفمان اليوم الجمعة.

غير أن الزعيمين لن يلتقيا في مكتب المستشارية في برلين، كما كانا يعتادان، بل في بوتسدام، حيث مقر إقامة شولتس.

وقالت هوفمان إن الزعيمين سيلتقيان هناك على العشاء. يأتي اجتماعهما بعد فترة وجيزة من حديث شولتس وماكرون أمس الخميس عن القمة الأوروبية في مولودوفا.

وفي ذلك الوقت، عمل الاثنان على التوسط في الصراع المتصاعد في شمال كوسوفو. ويعتزم ماكرون القيام بزيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر عدة أيام في بداية يوليو المقبل.