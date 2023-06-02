ألمانيا تدعو إلى انخراط أكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

دعا وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى انخراط ألماني أكثر توسعاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيراً إلى أهميته اقتصاديا وكذلك من حيث السياسة الأمنية. وقال بيستوريوس في سنغافورة، التي وصلها اليوم الجمعة في بداية رحلة ستقوده أيضا إلى إندونيسيا والهند "أعتقد أنه من الأفضل لنا في أوروبا ألا نغفل عن هذه المنطقة ، أو بعبارة أخرى ، أن نركز عليها أكثر بصورة مطلقة ." وذكر بيستوريوس أن "المنطقة لها دور مركزي، وتقوم بدور مركزي فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، وأمن الممرات البحرية الدولية، ولكن لها أيضا أهمية مركزية للسلام العالمي".

وقبيل انطلاق مؤتمر "حوار شانجريلا " الأمني، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، والذي يستمر حتى الأحد المقبل، حذر الوزير قائلا: "لا يمكننا أن نتحمل إهمال هذه المنطقة".

وردد تصريحات أدلى بها، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي قال إنه يجب أن تتعاون آسيا وأوروبا بشكل أكبر فيما يتعلق بالشؤون الأمنية. وقال بوريل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الشركاء الآسيويين والاتحاد الأوروبي، يتعين أن "يدافعوا بشكل مشترك عن مبادئ الأمن الرئيسة، في أي وقت وفي أي مكان، يتعرضون فيه لتهديدات إلى التوترات في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي شريك أمني موثوق به ونستثمر في الأمن المشترك مع شركائنا الآسيويين وهذا أمر ضروري جدا في أوقات انعدام الاستقرار الجيوسياسي".

وتابع أن التكتل "حطم بعض المحرمات" في الخطوات الأخيرة، من أجل مزيد من التعاون بشأن السياسة الدفاعية، مشيدا بالقرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.