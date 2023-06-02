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وزيرة خارجية ألمانيا تزور البرازيل وكولومبيا وبنما

وزيرة خارجية ألمانيا تزور البرازيل وكولومبيا وبنما
2 يونيو 2023 18:00


 ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، ووزير العمل، هوبرتوس هايل، سيزوران البرازيل، بعد غد الأحد.

ويتابع الوزيران برنامجاً مشتركاً في البرازيل، حيث سيركزان على هجرة العمالة الماهرة. وبعد ذلك ستزور بيربوك كولومبيا وبنما، في أول زيارة لها للمنطقة.

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وسيكون هايل مع الوفد، حتى الخميس المقبل، طبقاً لما ذكرته متحدثة باسم وزارة العمل. وسيكون تركيزه على إيجاد حلول عملية لتوظيف العمالة الماهرة.

وقال هايل إنه لأمر مهم للغاية المضي قدماً بحساسية، وعدم حرمان بلد ما من العمال، الذين يحتاج إليهم. وبدلاً من ذلك يسعى لإقامة نظام، تستفيد بموجبه، بلدان المنشأ، تماماً مثل الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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