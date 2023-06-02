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عمال السكك الحديدية في بريطانيا يواصلون إضرابهم

عمال السكك الحديدية في بريطانيا يواصلون إضرابهم
2 يونيو 2023 17:04


واصل عمال السكك الحديدية إضرابهم اليوم الجمعة، مما تسبب في حدوث اضطرابات جديدة في سفر الركاب. وأضرب أعضاء «نقابة السكك الحديدية والملاحة والنقل» الذين يعملون لدى مشغلي القطارات، بمختلف أنحاء إنجلترا، عن العمل بسبب نزاع مستمر منذ فترة طويلة بشأن الوظائف والأجور وظروف العمل، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» اليوم الجمعة.

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وتعطلت خدمات القطارات، بسبب هذا الإجراء، الذي يأتي بعد عام تقريباً من تنظيم النقابة أول إضراب، في النزاع نفسه. وأصر الأمين العام للنقابة، ميك لينش على أن الإضراب، الذي بدأ قبل حوالي عام، حقق نجاحاً على الرغم من عدم التوصل لاتفاق بشأن الأجور. ومتحدثاً من خط اعتصام، خارج محطة «يوستون» في لندن، وقال إن الإضرابات حالت دون تنفيذ خطط، كان من شأنها أن تؤثر سلباً على أعضاء النقابة.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
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