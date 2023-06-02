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أمطار غزيرة في اليابان مع اقتراب عاصفة مدارية

أمطار غزيرة في اليابان مع اقتراب عاصفة مدارية
2 يونيو 2023 14:07

هطلت أمطار غزيرة على أنحاء من اليابان اليوم الجمعة مع اقتراب العاصفة المدارية ماوار، لتنصح السلطات أكثر من مليون شخص بالإخلاء على الرغم من عدم الإبلاغ عن إصابات.
وضعفت قوة ماوار من إعصار قوي إلى عاصفة مدارية بعدما أحدثت دماراً في جوام في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن السلطات نصحت ما يقرب من 1.3 مليون شخص في أنحاء اليابان بالإخلاء، معظمهم في مناطق بغرب هونشو ومنها مقاطعة واكاياما.
وقالت وزارة النقل إنها ألغت ما يزيد قليلاً عن 300 رحلة جوية حتى ظهر اليوم الجمعة إلى جانب 52 رحلة عبارة، كما تم وقف عدد من خطوط القطارات.

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وتسببت أنماط الطقس المماثلة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الماضي، وعلى الأخص في صيف 2018 عندما قتل أكثر من 200 شخص في غرب اليابان.

المصدر: وكالات
اليابان
أمطار غزيرة
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