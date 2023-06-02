السبت 3 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يرحب بتمرير الكونجرس لمشروع قانون سقف الدين

جو بايدن
2 يونيو 2023 07:40

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بتمرير مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون سقف الدين، قائلاً إنه يتطلع لتوقيعه، وذلك بعد لحظات من تمريره في مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من يوم الخميس على تعليق سقف الدين في البلاد حتى أول يناير 2025، في خطوة تهدف لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة. وكان مجلس النواب قد وافق بالفعل على الإجراء، والذي يمكن الآن إرساله إلى الرئيس الأميركي من أجل التوقيع ليصبح قانوناً، وفقا لشبكة سي إن إن الأميركية.

أخبار ذات صلة
الكونجرس الأميركي يقر مشروع قانون "رفع سقف الدين"
صور.. بايدن يتعثر ويسقط خلال تخريج دفعة من الجنود

وتم إبرام صفقة حد الدين بين البيت الأبيض والحزب الجمهوري تتويجاً لأيام من المفاوضات، ويؤدي تعليق سقف الدين حتى عام 2025 إلى إزالة التهديد بالتخلف عن السداد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

المصدر: وكالات
جو بايدن
الكونجرس الأميركي
الدين العام
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم
عربي ودولي
اشتباكات في السودان بعد تعليق محادثات الهدنة
اليوم 01:14
بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي
عربي ودولي
بوتين: لن نسمح بزعزعة استقرار روسيا
اليوم 01:14
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
عربي ودولي
الطيران الليبي يستهدف أوكاراً للعصابات الإجرامية
اليوم 01:14
المبعوث الصيني الخاص خلال جلسة إحاطة حول أوكرانيا (أ ف ب)
عربي ودولي
الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل أزمة أوكرانيا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©