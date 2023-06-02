بايدن يرحب بتمرير الكونجرس لمشروع قانون سقف الدين

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بتمرير مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون سقف الدين، قائلاً إنه يتطلع لتوقيعه، وذلك بعد لحظات من تمريره في مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي في وقت متأخر من يوم الخميس على تعليق سقف الدين في البلاد حتى أول يناير 2025، في خطوة تهدف لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة. وكان مجلس النواب قد وافق بالفعل على الإجراء، والذي يمكن الآن إرساله إلى الرئيس الأميركي من أجل التوقيع ليصبح قانوناً، وفقا لشبكة سي إن إن الأميركية.

وتم إبرام صفقة حد الدين بين البيت الأبيض والحزب الجمهوري تتويجاً لأيام من المفاوضات، ويؤدي تعليق سقف الدين حتى عام 2025 إلى إزالة التهديد بالتخلف عن السداد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.