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وفيات الكوليرا ترتفع لأكثر من 420 في الكاميرون

وفيات الكوليرا ترتفع لأكثر من 420 في الكاميرون
2 يونيو 2023 07:31

قال مسؤول بوزارة الصحة في الكاميرون، الخميس، إن 26 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في تفشي الكوليرا المستمر في الكاميرون في الأسبوعين الماضيين ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 426.
وأُعلن تفشي المرض في أكتوبر 2021 وحدثت زيادة قوية في حالات الإصابة منذ أواخر مارس من هذا العام بعد فترة انخفاض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت ليندا إسو، المسؤولة بوزارة الصحة في الكاميرون إن عدد حالات الإصابة المؤكدة في الكاميرون تبلغ الآن 1868.
وقد تسبب الكوليرا الإسهال الحاد والقيء والهزال وتنتقل بشكل رئيسي عن طريق الطعام أو الماء الملوثين.

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وقد تودي بحياة المرء في غضون ساعات إذا لم يتم علاجها. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر الخميس إن 14 دولة أفريقية أبلغت عن حالات إصابة منذ بداية عام 2023.

المصدر: وكالات
الكاميرون
الكوليرا
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