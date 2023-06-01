البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: نتطلع للعمل تجاه القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطلعها للعمل تجاه القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بالاشتراك مع الدول الأعضاء، وذلك مع توليها رئاسة المجلس للمرة الثانية خلال فترة عضويتها التي تمتد لمدة عامين.

وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: «اليوم تبدأ رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن، حيث سيكون شهر يونيو حافلاً بالأعمال».

وأضافت: «يسعدنا أن نترأس مجلس الأمن للمرة الثانية خلال فترة عضويتنا، ونتطلع للعمل مع زملائنا الأعضاء للاضطلاع بمسؤوليات المجلس تجاه القضايا المدرجة على جدول الأعمال».

وفي السياق، هنأت البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة الإمارات على توليها رئاسة مجلس الأمن الشهر الحالي.

وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «نتقدم بأحر التهاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو العربي في مجلس الأمن على توليها رئاسة المجلس لشهر يونيو، ونعرب عن خالص تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للسفيرة لانا نسيبة والزملاء في وفد الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة خلال هذه الرئاسة».