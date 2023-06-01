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الرئيس التونسي يقترح ضريبة جديدة

الرئيس التونسي قيس سعيد يلتقي رئيسة الحكومة نجلاء بودن
2 يونيو 2023 00:57

اقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إقرار ضريبة جديدة من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال سعيّد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن "بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون من دون وجه حقّ بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي".
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز.
ولا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار أميركي.
ورغم التوصّل إلى اتّفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف أكتوبر، تعثرت المحادثات منذ أشهر.

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