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أميركا توقف تزويد روسيا بمعلومات تتعلق بأسلحة متطورة

صواريخ روسية متطورة
2 يونيو 2023 00:51

قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب «معاهدة ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة اعتباراً من الخميس.
من بين تلك المعلومات والبيانات تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستتوقف أيضاً عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأميركية العابرة للقارات والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى «معاهدة ستارت الجديدة» مع روسيا ووقعها كل من الرئيسين الأميركي بارك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف في 8 أبريل 2010.
تنص المعاهدة على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية للبلدين.
وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 21 من فبراير 2023 مشاركة بلاده في المعاهدة.

المصدر: وكالات
معاهدة ستارت
ستارت الجديدة
معاهدة "ستارت الجديدة"
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