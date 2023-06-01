أميركا توقف تزويد روسيا بمعلومات تتعلق بأسلحة متطورة

قالت الولايات المتحدة إنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب «معاهدة ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة اعتباراً من الخميس.

من بين تلك المعلومات والبيانات تلك الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستتوقف أيضاً عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأميركية العابرة للقارات والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى «معاهدة ستارت الجديدة» مع روسيا ووقعها كل من الرئيسين الأميركي بارك أوباما والروسي ديمتري مدفيديف في 8 أبريل 2010.

تنص المعاهدة على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية للبلدين.

وعلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 21 من فبراير 2023 مشاركة بلاده في المعاهدة.