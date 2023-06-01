جوتيريش يجدد ثقته بممثله الخاص إلى السودان

نيويورك (الاتحاد)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه جدد لأعضاء مجلس الأمن الدولي خلال مشاركته في مشاورات مغلقة حول السودان تأكيد ثقته التامة بممثله الخاص إلى السودان فولكر بيرتس. وأوضح جوتيريش، في تصريح صحفي، أنه «في ما يتعلق بالوضع في السودان هناك مجالات تقع تحت مسؤولية مجلس الأمن وأخرى تقع ضمن مسؤوليات الأمين العام للأمم المتحدة».

وأضاف: «بالنسبة لمجال مسؤوليتي أعدت التأكيد لأعضاء مجلس الأمن على ثقتي التامة بفولكر بيرتس باعتباره ممثلاً خاصاً للأمين العام، والأمر يعود لمجلس الأمن لأن يقرر ما إذا كان يدعم استمرار البعثة فترة أخرى أو أن يقرر أن الوقت حان لإنهائها إذ من المقرر أن ينتهي تفويضها في الثالث من يونيو الجاري».

من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال الإيجاز الصحفي، أن الأمم المتحدة تواصل مع شركائها مساعدة المحتاجين في وقت أجبر فيه الصراع أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح داخل السودان وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.