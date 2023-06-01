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مباحثات ليبية أممية بشأن عمل لجنة «6+6» حول الانتخابات

مباحثات ليبية أممية بشأن عمل لجنة «6+6» حول الانتخابات
2 يونيو 2023 01:21

حسن الورفلي (بنغازي)

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ناقش رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي مع المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، تطورات عمل اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6».
وقدم باتيلي للمنفي، خلال لقائهما أمس، «إحاطةً عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة حول أولويات المرحلة». 
كما جرت مناقشة تطورات عمل اللجنة المشتركة «6+6»، لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف وشامل للجميع خلال العام 2023، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وبدأت لجنة «6+6» اجتماعات في مدينة «بوزنيقة» المغربية منذ أيام لمناقشة القوانين الانتخابية، ويتعين على أعضاء اللجنة حسم الخلافات القائمة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وتوزيع الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي للبرلمان القادم.

الأمم المتحدة
ليبيا
الأزمة الليبية
الانتخابات الليبية
المجلس الرئاسي الليبي
محمد المنفي
عبد الله باتيلي
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