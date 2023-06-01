السعودية.. إطلاق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج الحالي

الرياض (الاتحاد)

أعلن الشيخ عبدالرحمن السديس، رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، أمس، إطلاق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج للعام الحالي.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بملتقى إعلامي حول موسم الحج الذي يحل أواخر يونيو الجاري، بعد رفع تدابير «كورونا» وعودة الحجاج لأول مرة بعدها من دون قيود.

وفي بيان، نقلت رئاسة شؤون الحرمين عن السديس قوله، إن خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444 هجرية (2023 ميلادية)، تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة.

وأضاف: «يسرّنا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن نعلن عن خطتنا التشغيلية لموسم الحج التي تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي».

وأعلن أن «هذه الخطة تعد الأكبر في تاريخ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي نتاج عمل عامٍ كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة عطفًا على ما تحقق من إنجازات في المواسم الماضية».

وكشف أن خطة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لهذا العام تتواكب مع الإعلان عن استقبال أعداد مليونية من الحجاج، بعد انقشاع جائحة كورونا.

وترتكز الخطة على مرتكزات عدة، بينها «الاهتمام بكل ما يعين ضيوف الرحمن على أداء المناسك بيسر وسهولة وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة والمراقبة والتقييم والتقويم»، وفق السديس.

ومن المقرر أن يشهد الموسم 185 برنامجًا ومبادرة نوعية، «تشمل استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للحجاج، ومخاطبتهم باللغات العالمية لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم»، وفق البيان ذاته.

ولفت السديس إلى أن «الرئاسة استعدت لحجّ هذا العام بكادر وظيفي هو الأعلى والأكبر في تاريخها، بعدد موظفين يصل إلى 14 ألفاً، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف فرصة تطوعية متاحة».

وفي فبراير الماضي، أعلن وزير الحج توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج للعام 2023 الجاري.

وفي 9 يناير الماضي أعلن الربيعة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا التي انتشرت عام 2020.