الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان.. عناصر من «حزب الله» وراء مقتل جندي من «اليونيفل»

تنتشر قوة اليونيفيل في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان (أ ف ب)
2 يونيو 2023 01:21

بيروت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تنظم 3 أحداث مميزة في مجلس الأمن الشهر الجاري
مباحثات ليبية أممية بشأن عمل لجنة «6+6» حول الانتخابات

وجهت محكمة عسكرية لبنانية اتهامات رسمية لخمسة أعضاء من ميليشيات «حزب الله» و«حركة أمل» بقتل جندي أيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» في 2022، وفق ما أفاد مصدر قضائي أمس. وقال المصدر القضائي إن قاضي المحكمة العسكرية اتهم الأشخاص الخمسة بارتكاب عمل إجرامي أدى إلى مقتل روني ومحاولة قتل ثلاثة جنود آخرين. واعتُقل شخص واحد من المتهمين الخمسة، بينما لا يزال الأربعة الآخرون طلقاء.
واتهم القضاء اللبناني بالفعل سبعة أشخاص، بينهم المتهمون الخمسة، يناير الماضي، لكن هذا الاتهام الجديد يحدد أنهم أعضاء في ميليشيات «حزب الله» و«حركة أمل».
وقُتل الجندي الإيرلندي شون روني «23 عاماً»، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة، تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. 
وبعد أقل من أسبوعين، سلمت ميليشيات «حزب الله»، الجيش مطلق النار الأساسي.
واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر ينتمون إلى «حزب الله» بـ «تأليف جماعة، وتنفيذ مشروع جرمي واحد».
وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه «إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام».
وخلص القرار الذي يقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ«القتل عمداً»، وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.
كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.
وأظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، وفق القرار الاتهامي، «بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول (نحن من حزب الله)، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية».
وكان القضاء اللبناني ادعى مطلع العام على سبعة أشخاص بجرائم «إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها».
ولم تحدّد قوة اليونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيها ثمانية أفراد، تعرضتا «لنيران من أسلحة خفيفة» أثناء توجههما إلى بيروت.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات اليونيفيل قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي، وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.

لبنان
أزمة لبنان
الأزمة اللبنانية
حزب الله
ميليشيات حزب الله
كتائب حزب الله
اليونيفل في لبنان
الأمم المتحدة
القضاء اللبناني
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
«ناجتس» يضرب ميامي هيت في نهائي «السلة الأميركي»
الرياضي
«ناجتس» يضرب ميامي هيت في نهائي «السلة الأميركي»
اليوم 12:56
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©