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الصين والهند: استعداد متبادل للحد من التوترات الحدودية

الصين والهند: استعداد متبادل للحد من التوترات الحدودية
2 يونيو 2023 01:21

نيودلهي (وكالات)

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أعرب دبلوماسيون صينيون وهنود، في الاجتماع الـ27 لآلية العمل التشاورية والتنسيق الثنائي بنيودلهي، أمس، عن استعدادهم المتبادل لتعزيز وقف التصعيد على الحدود المشتركة بين البلدين.
أعلنت ذلك وزارة الخارجية الصينية، حيث أعرب الجانبان عن اهتمامهما بالحفاظ على قنوات التفاعل العسكرية والدبلوماسية، وأكدا عزمهما الحفاظ على السلام والاستقرار في المناطق الحدودية.
وبحسب الخارجية الصينية، فقد اتفق ممثلو الصين والهند، خلال الاجتماع، على تسريع عملية تسوية القضايا، فيما أكد دبلوماسيون من البلدين الأثر الإيجابي لهذه الاتصالات واتفقوا على عقد الاجتماع الـ28 للتنسيق في المستقبل القريب، وكذلك عقد الجولة الـ19 من المشاورات بين الجيشين.

الصين والهند
الصين
الهند
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