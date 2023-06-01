ستولتنبرج يزور تركيا لدفع انضمام السويد لـ«الناتو»

أوسلو (وكالات)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» أنه يعتزم التوجه إلى تركيا للحصول على موافقة أنقرة، انضمام السويد للناتو.

وقال ينس ستولتنبرج، أمس، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في أوسلو، إنه تحدث هذا الأسبوع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد أهمية أوجه التقدم التي تم تحقيقها.

وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة تناول ضمان انضمام السويد للحلف بأقصى سرعة ممكنة، ولكنه لم يعلن عن موعد محدد للزيارة.

يذكر أن السويد تقدمت بطلب مع فنلندا في مايو من العام الماضي للانضمام لحلف الأطلسي في ظل أزمة أوكرانيا.