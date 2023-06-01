ماكرون يريد ضمانات لأوكرانيا بشأن عضوية الناتو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى منح أوكرانيا ضمانات أمنية واضحة وقوية في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة.

وتنعقد قمة لقادة دول الحلف في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في يوليو المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين، بعد قمة لزعماء أوروبيين في مولدوفا "لا بد أن ترسل فيلنيوس رسالة إلى أوكرانيا والأوكرانيين".

وتريد أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو.

وأضاف ماكرون "أحبذ الضمانات الأمنية الأقوى والمحددة والواضحة جدا"، مضيفا أنه سيجري محادثات حول المسألة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في بوتسدام في السابع من يونيو الجاري.