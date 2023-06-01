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3 هزات أرضية تضرب مناطق في روسيا

جامن من شبه جزيرة "كامتشاتكا"
1 يونيو 2023 22:11

ضربت ثلاث هزات أرضية بقوة متفاوتة، اليوم الخميس، مناطق نائية من روسيا من دون تسجيل خسائر حتى الآن.
وسجلت هزة أرضية قوتها 5,2 درجة على مقياس ريختر سواحل شبه جزيرة "كامتشاتكا" في الشرق الأقصى الروسي.
وذكر فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم "كامتشاتكا"، في بيان، أن الهزة الأرضية التي رصدت بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا كانت بعمق 46.3 كلم، وعلى بعد 385 كلم عن مدينة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي". ولم ترد أي معلومات، على الفور، عن وفيات أو وقوع خسائر مادية.
كما تعرضت جزيرة "ساخالين"، صباح اليوم، لهزتين أرضيتين بلغت قوة الأولى 3,5 درجة والثانية 3,3 درجة على مقياس ريختر، من دون أن تتسببا في وقوع خسائر مادية أو ضحايا.

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المصدر: وام
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