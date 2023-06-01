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مقتل 50 إرهابياً بهجوم في الساحل الأفريقي

جنود من بوركينا فاسو يلاحقون إرهابيين
1 يونيو 2023 22:09

قتل مدنيان و50 "إرهابيا" على الأقل في شمال بوركينا فاسو حيث ينشط الإرهابيون لدى تعرّض قافلة تحمل مواد غذائية كانت تتحرّك بمرافقة عسكرية إلى كمين، وفق ما ذكرت القوات المسلحة اليوم الخميس.
وقع الحادث، أمس الأربعاء، قرب "تيبو" في مقاطعة "لوروم" المحاذية لجمهورية مالي عندما هاجم نحو مئة مسلح قافلة الشاحنات، وفق المصدر.
وذكرت القوات المسلحة، في بيانها، أن وحدتين عسكريتين كانتا ترافقان القافلة نفّذتا هجوما مضادا أدى إلى "تحييد 50" إرهابيا مهاجما على الأقل. وقتل مدنيان كانا ضمن القافلة أيضا.
تواجه بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، حركات إرهابية منذ سبع سنوات ظهرت أولا في مالي المجاورة.
وقتل أكثر من 10 آلاف مدني وعسكري، بحسب تقديرات المنظمات غير الحكومية بينما فرّ أكثر من مليوني شخص. وقتل نحو 40 شخصا نهاية الأسبوع في هجومين قرب بوراسو.

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