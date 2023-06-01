إصابة شخصين إثر تحطم مسيرة في روسيا

جرح شخصان، اليوم الخميس، جراء تحطم مسيّرة في مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا القريبة من أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم بيلغورود "انفجر مقذوف غير معروف في بيلغورود". وأضاف "بحسب البيانات الأولية، سقطت مسيرة على طريق".

وذكر غلادكوف أن رجلين جرحا ونقل أحدهما إلى المستشفى يشتبه بأنه أصيب بارتجاج دماغي.

وأفاد فلانتين ديميدوف رئيس بلدية بيلغورود بأن الانفجار وقع قرب محطة وقود.

وذكر أن مسؤولين محليين يتفقدون أي أضرار قد تكون لحقت بالمباني القريبة.

وتعرّضت منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، في الأسابيع الأخيرة، إلى ضربات عديدة نُفّذت عبر الحدود وشهدت عمليات توغل من قبل مجموعات مسلحة.

في وقت سابق الخميس، ذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن روسيا استخدمت طائرات ومدفعية لإحباط محاولة قام بها جنود أوكرانيون لـ"غزو" منطقة بيلغورود.