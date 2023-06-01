الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إصابة شخصين إثر تحطم مسيرة في روسيا

قصف على مدينة بيلغورود
1 يونيو 2023 20:29

جرح شخصان، اليوم الخميس، جراء تحطم مسيّرة في مدينة بيلغورود بجنوب غرب روسيا القريبة من أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون إقليميون.
وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم بيلغورود "انفجر مقذوف غير معروف في بيلغورود". وأضاف "بحسب البيانات الأولية، سقطت مسيرة على طريق".
وذكر غلادكوف أن رجلين جرحا ونقل أحدهما إلى المستشفى يشتبه بأنه أصيب بارتجاج دماغي.
وأفاد فلانتين ديميدوف رئيس بلدية بيلغورود بأن الانفجار وقع قرب محطة وقود.
وذكر أن مسؤولين محليين يتفقدون أي أضرار قد تكون لحقت بالمباني القريبة.
وتعرّضت منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، في الأسابيع الأخيرة، إلى ضربات عديدة نُفّذت عبر الحدود وشهدت عمليات توغل من قبل مجموعات مسلحة.
في وقت سابق الخميس، ذكرت وزارة الدفاع في موسكو أن روسيا استخدمت طائرات ومدفعية لإحباط محاولة قام بها جنود أوكرانيون لـ"غزو" منطقة بيلغورود.

أخبار ذات صلة
قتلى بقصف أوكراني وسط تواصل استهداف أراضي روسيا
قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية
المصدر: وكالات
بيلغورود
بيلجورود
طائرة مسيرة
قصف
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©