صور.. عقد قران ولي عهد الأردن على خطيبته رجوة آل سيف

شهد الأردن، اليوم الخميس، مراسم عقد قران ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله وخطيبته الأميرة رجوة الحسين في العاصمة عمان.

وعقد القران في قصر "زهران"، الذي بني في عمان منتصف خمسينيات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

وقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما) عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا.

استقبل الضيوف من قبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة سوداء صنعت عام 1968.

وارتدت العروس فستانا أبيض مع طرحة طويلة، وتزينت بتاج فضي اللون.

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.

ووقع على العقد كذلك العاهل الأردني ووالد العروس خالد آل سيف والأمير حسن بن طلال عم الملك.

وتزينت شوارع المملكة بصور العروسين ولافتات كتب عليها "نفرح بالحسين" بينما اصطف آلاف الأردنيين على جانبي مسار موكب العرس الملكي لمشاهدة العروسين والاحتفال بهما.

أنهى ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله الثاني دراسته الثانوية في مدرسة "كينغز أكاديمي" في الأردن في 2012، ودرس التاريخ الدولي في جامعة "جورج تاون" في الولايات المتحدة.

ولدت العروس في العاصمة السعودية الرياض. تلقّت دروسها الثانوية في السعودية وأكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك.

ومن هواياتها ركوب الخيل والرسم، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية. تتقن العروس اللغتين الانجليزية والفرنسية الى جانب العربية.