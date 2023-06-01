زيلينسكي يقدم اقتراحاً لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف لم تحدد موعدا بعد لعقد قمة من شأنها أن تضع معايير لإنهاء الأزمة الحالية حيث تعمل كييف على دعوة أكبر عدد ممكن من الدول إلى الطاولة.

واقترحت أوكرانيا، منذ شهور، عقد قمة سلام ولكنها لم تُعقد بعد حيث إنها لن تتضمن روسيا وتهدف إلى جذب دول أخرى وليس حلفاء كييف فحسب.

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين، لدى وصوله لتجمع يضم أكثر من 40 زعيماً أوروبياً في مولدوفا "نعمل على تنظيم قمة، نريد أن يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الدول. لذلك، لم نحدد التاريخ بعد".

وفي اجتماع مجموعة السبع في اليابان حيث قابل مسؤولي دول عدة مثل الهند، وسابقا في قمة الدول العربية، طرح زيلينسكي خطة كييف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، واقترح عقد قمة عالمية في يوليو المقبل.

وطُرحت العديد من الأماكن في شمال أوروبا وعرضت الدنمارك استضافة القمة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هناك احتمالا لتنظيم القمة في ليتوانيا قبل انعقاد اجتماع رؤساء دول حلف شمال الأطلسي في العاصمة فيلنيوس يومي 10 و11 يوليو.

واقترح زيلينسكي، العام الماضي، خطة سلام من 10 نقاط تدعو لسحب جميع القوات من أوكرانيا.

وموازاة مع الخطة الأوكرانية، بدأت بعض الجهات مثل الصين والاتحاد الأفريقي بذل جهود دبلوماسية.