الجمعة 2 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يقدم اقتراحاً لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

زيلينسكي يحضر قمة إلى جانب القادة الأوروبيين
1 يونيو 2023 18:03

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف لم تحدد موعدا بعد لعقد قمة من شأنها أن تضع معايير لإنهاء الأزمة الحالية حيث تعمل كييف على دعوة أكبر عدد ممكن من الدول إلى الطاولة.
واقترحت أوكرانيا، منذ شهور، عقد قمة سلام ولكنها لم تُعقد بعد حيث إنها لن تتضمن روسيا وتهدف إلى جذب دول أخرى وليس حلفاء كييف فحسب.
وأبلغ زيلينسكي الصحفيين، لدى وصوله لتجمع يضم أكثر من 40 زعيماً أوروبياً في مولدوفا "نعمل على تنظيم قمة، نريد أن يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الدول. لذلك، لم نحدد التاريخ بعد".
وفي اجتماع مجموعة السبع في اليابان حيث قابل مسؤولي دول عدة مثل الهند، وسابقا في قمة الدول العربية، طرح زيلينسكي خطة كييف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، واقترح عقد قمة عالمية في يوليو المقبل.
وطُرحت العديد من الأماكن في شمال أوروبا وعرضت الدنمارك استضافة القمة. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هناك احتمالا لتنظيم القمة في ليتوانيا قبل انعقاد اجتماع رؤساء دول حلف شمال الأطلسي في العاصمة فيلنيوس يومي 10 و11 يوليو.
واقترح زيلينسكي، العام الماضي، خطة سلام من 10 نقاط تدعو لسحب جميع القوات من أوكرانيا.
وموازاة مع الخطة الأوكرانية، بدأت بعض الجهات مثل الصين والاتحاد الأفريقي بذل جهود دبلوماسية.

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بعرقلة «اتفاقية الحبوب»
الرئيس الأوكراني يصل مولدوفا لحضور قمة أوروبية
المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
قمة
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
الاقتصادي
"الدار العقارية": ممارسات تطبيق ضريبة الشركات سلسة وفعالة
اليوم 12:28
شعار شرطة أبوظبي
الإمارات
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 12:28
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
اليوم 12:05
ميسي بـ630 يورو!
الرياضي
ميسي بـ630 يورو!
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©