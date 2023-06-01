مستشار ألمانيا يؤكد أهمية دعم بلاده لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس أهمية دعم بلاده لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوي . وقال شولتس اليوم في مستهل قمة قادة الدول الأوروبية في مولدوفا إن هذا الإسهام يعد مهما في الوقت الحالي بصفة خاصة.

وتنعقد القمة في قصر ميمي الواقع بالقرب من عاصمة مولدوفا، والذي يبعد 20 كيلومترا فقط عن الحدود الأوكرانية. وأضاف شولتس أن أوروبا متفقة على دعم أوكرانيا، وقال: "ألمانيا تقوم بإسهام متميز تماما في ذلك"، وأشار إلى أن الدعم المالي والإنساني والعسكري الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا يعد "جوهريا للغاية وهو الإسهام الأكبر الذي يتم تقديمه من دولة واحدة بعد الولايات المتحدة الأميركية".