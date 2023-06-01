موسكو تطلب تمديد مهمة المراقبة بمحطة زابوريجيا

طلبت روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمديد مهمة المراقبة الخاصة بها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا التي تحتلها روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس وكالة "روساتوم" النووية الروسية، قوله اليوم الخميس: "سنستمر في دعم جميع إجراءات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل جروسي)، ونتوقع مهمة موسعة، وربما وجود رافائيل جروسي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وكان جروسي قد أعرب مجددا عن قلقه بشأن سلامة محطة الطاقة النووية، أثناء مثوله أمام مجلس الأمن الأممي في نيويورك. ودعا جروسي الأوكرانيين والروس إلى اتباع القواعد لتجنب قصف المنشأة النووية.

وقال جروسي إنه لا يجب استخدام زابوريجيا كقاعدة عسكرية أو كمستودع للأسلحة، للدبابات أو المدفعية التي يمكن نشرها من المنشأة، على سبيل المثال. كما قال إنه يجب ضمان إمدادات الطاقة الخارجية للمحطة وحماية المنشأة من أعمال التخريب.