لبنانيون يحتجون للمطالبة باستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان ، اليوم الخميس ، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت أحرقوا خلالها الإطارات، للمطالبة باستكمال التحقيق في ملف الانفجار.

وحمل الأهالي صورا لأبنائهم وأشعلوا الإطارات أمام قصر العدل في بيروت، قبل أن تقوم القوى الأمنية بإخماد النيران.

وأعلن الأهالي أن "هذا التحرك موجه لكل من يعرقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت " ، وطالبوا بمحاسبة كل من ساهم في حصول الانفجار، قائلين "لن نسكت، ونحن بانتظار استكمال التحقيق ولن نتوقف ودم اخوتنا غالي جداً".

يذكر أن انفجاراً هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من ستة آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .