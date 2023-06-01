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ألمانيا تأمل في موافقة سريعة من تركيا على انضمام السويد للناتو

ألمانيا تأمل في موافقة سريعة من تركيا على انضمام السويد للناتو
1 يونيو 2023 14:22

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموافقة سريعة من تركيا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك بعد إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا.
وقالت بيربوك اليوم الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية دول الناتو بأوسلو إنه في ظل هذه الأوقات يكون أهم شيء "هو الموثوقية في أن الكلمة المعطاة تسري".
وأشارت إلى أن جميع الدول الأعضاء بالناتو أعطت فنلندا والسويد الوعد بأنهما سيصيرا عضوين بالحلف .
وأضافت: "هذا الوعد يسري ويجب أن يتسنى لنا الاعتماد على بعضنا البعض بوصفنا شركاء في تحالف دفاعي واحد". وتابعت أنه من الضروري أن يتسنى "الترحيب بالسويد أخيرًا" في قمة الحلف القادمة في ليتوانيا في يوليو المقبل. يذكر أن السويد تقدمت بطلب مع فنلندا في مايو من العام الماضي للانضمام لحلف الأطلسي في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ورفضت تركيا ذلك منذ أشهر وبررت موقفها بعدم قيام السويد بجهد كاف ضد "المنظمات الإرهابية". وفي المقابل تم قبول طلب فنلندا وأصبحت عضوا بالحلف منذ بداية أبريل الماضي. يشار إلى أن انضمام عضو جديد لحلف الأطلسي يستلزم موافقة جميع أعضاء الحلف على ذلك.
وأعلن الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الخميس أنه يعتزم التوجه إلى تركيا "في المستقبل القريب" من أجل مناقشة استمرار حظر انضمام السويد للناتو، وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة تناول ضمان انضمام السويد للحلف بأقصى سرعة ممكنة، ولكنه لم يعلن عن موعد محدد للزيارة.  

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