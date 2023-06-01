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الأردن يخصص ختم دخول للقادمين احتفالاً بزفاف ولي العهد

شارع مزين بالأعلام الأردنية يوم الزفاف الملكي لولي العهد الأردني في عمان
1 يونيو 2023 14:03

كشفت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الخميس، عن ختم دخول جديد للقادمين إلى المملكة الأردنية مخصص للاحتفال بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته  قناة "المملكة"، إن الختم سيتم استخدامه ليوم واحد على جميع المعابر الحدودية.

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ويشهد الأردن اليوم حفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران ولي العهد على رجوة خالد السيف في احتفال بتقاليد ملكية هاشمية أردنية متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

المصدر: وكالات
زفاف
الأردن
عمان
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